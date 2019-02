Incendie mortel à Halifax : la maison avait des détecteurs de fumée câblés

Cette personne, qui demande à rester anonyme, a confié à CBC qu’il y avait un détecteur de fumée dans chacune des trois chambres et plusieurs autres à chaque étage.

Des photographies de l’intérieur de la maison ont été publiées sur le site Internet de l’entreprise de construction Picket Fence Homes, qui a des bureaux dans le quartier de Clayton Park, à Halifax.

La publication qui était toujours en ligne mercredi soir décrivait la propriété comme une charmante maison familiale qui serait à louer à compter du 1er mars. La famille Barho, qui a été décimée par l’incendie, comptait retourner à Elmsdale, en Nouvelle-Écosse, où elle s’était établie à son arrivée au Canada en 2017.

Les appels faits à l’entreprise Picket Fence Homes mercredi sont restés sans réponse.

La source citée par CBC affirme que la maison était entièrement chauffée par des plinthes électriques. Tous les appareils ménagers, y compris le chauffe-eau, la laveuse, la sécheuse et le four, fonctionnaient aussi à l’électricité.

La cuisine de la maison où vivait la famille Brho, au 33, avenue Quartz. Photo : Radio-Canada / Picket Fence Homes

Une voisine qui a vu l’incendie, Danielle Burt, dit avoir entendu au moment des faits un bruit suivi des cris d’une femme. Elle a regardé par la fenêtre et vu des flammes qui sortaient par la porte arrière de la maison.

La maison en ruine se trouve au 33, promenade Quartz, dans une banlieue nommée Spryfield. Cette rue n’est pas desservie par le gaz naturel, selon une carte en ligne de l’entreprise Heritage Gas. La conduite de gaz naturel la plus près est à 500 mètres de la maison.

La maison était entièrement chauffée par des plinthes électriques, selon une source citée par CBC. Photo : Picket Fence Homes

La maison comptait trois chambres et deux salles de bain à l’étage, selon la source de CBC. La laveuse et la sécheuse étaient aussi à l’étage.

La chambre principale donnait sur la rue. Elle comptait sa propre salle de bain et une pièce-penderie. Les deux autres chambres, qui donnaient sur la cour arrière, étaient plus petites. Elles pouvaient contenir chacune un lit à deux places, et peu de choses de plus.

L'escalier menant au sous-sol où se trouvait une salle de jeu Photo : Picket Fence Homes

Le rez-de-chaussée avait un plancher en bois. Le salon se trouvait à l’avant, la cuisine et la salle à manger étaient à l’arrière.

La propriété comptait aussi un garage, une seconde salle de bain et une pièce de service. Une salle de jeu sans fenêtre était aménagée au sous-sol.

La maison comptait trois chambres et deux salles de bain, selon la source de CBC. Photo : Picket Fence Homes

Durant une conférence de presse donnée mardi, le chef adjoint du service d’incendie, Dave Meldrum, n’a pas voulu préciser où exactement les pompiers ont trouvé les corps des enfants.

Le service régional des pompiers d’Halifax n’a encore dévoilé aucun détail de son enquête sur les causes de l’incendie.

Avec les renseignements de Jack Julian, de CBC