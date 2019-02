Des centaines de personnes honorent la mémoire des enfants de la famille Barho

Ils se sont rassemblés au Grand Parade devant l'hôtel de ville et ont écouté solennellement la lecture du nom et de l'âge des enfants, suivie d'un moment de silence.



Les enfants dont la vie a été fauchée sont: Ahmad, 14 ans; Rola, 12 ans; Mohamad, 9 ans; Ola, 8 ans; Hala, 3 ans; Rana, 2 ans, et Abdullah, né au Canada en novembre.



Le député fédéral Andy Fillmore a déclaré que les membres de la famille Barho étaient arrivés à Halifax en tant que réfugiés, mais qu'ils étaient devenus « nos voisins, nos amis ».



« La perte que nous ressentons ce soir est si lourde parce qu'ils étaient nos voisins. Des réfugiés syriens, oui. Mais des Néo-Écossais aussi », a-t-il fait valoir.



M. Trudeau n'a pas pris la parole, mais est demeuré parmi la foule, les mains jointes et la tête baissée, avant de se rendre à une activité de financement.