Un homme succombe à ses blessures après une agression à Côte-Saint-Luc

L'agression est survenue vers 6 h 45 alors que deux hommes, l'un âgé de 35 ans et l'autre de 50 ans, ont échangé des coups d'un 'objet tranchant' dans un stationnement commercial situé près des rues Vézina et Coolbrook.



L'homme le plus âgé a succombé à ses blessures, a annoncé la porte-parole du SPVM, Caroline Chèvrefils.



Il s'agit du quatrième homicide à survenir en 2019 sur l'île de Montréal.



L'autre homme avait été transporté à l'hôpital dans un état qui ne laisse pas craindre pour sa vie.



Les policiers affirment que leur enquête est toujours en cours. En soirée, ils n'étaient toujours pas en mesure de préciser la raison de la bagarre.