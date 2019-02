Dévoilement des plans pour le réaménagement de la Grande place

Les croquis sont un mélange des trois options qui ont été présentées au public en septembre dernier. L’option retenue est celle d’un site récréotouristique, incluant un lien avec le bord de mer, plus d'espaces verts et un parcours science et art maritime.

Les plans comprennent l’agrandissement du Havre de l’estuaire avec une cour intérieure et un commerce d’alimentation, une place publique qui pourrait inclure la Coopérative Paradis, des zones piétonnes et deux accès directs au fleuve.

Le plan de réaménagement de la Grande Place dans son ensemble, qui comprend plus d’espaces verts et plus de zones piétonnières #icibsl pic.twitter.com/y9132Ie3qv

Certains éléments ont été modifiés à la suite des consultations avec le public et les propriétaires riverains.

On a fait une place [publique] beaucoup plus large, on a repensé tout le boulevard Lepage […] On a fait des liens beaucoup plus directs avec le fleuve, on a travaillé sur les volumétries, on a créé une cour intérieure.

Martin Leblanc, associé principal chez Sid Lee architecture