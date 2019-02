Ottawa et Gatineau : deux villes, une approche, prêchent les maires

Les maires d'Ottawa et de Gatineau prônent un rapprochement entre les deux villes pour stimuler le développement économique des deux côtés de la rivière.

C'est le message qu'ils ont livré mercredi devant une centaine de gens d'affaires de la région réunis dans le cadre du rendez-vous des entrepreneurs. Cet événement organisé par la Chambre de commerce de Gatineau et le Regroupement des gens d'affaires (RGA) de la capitale nationale.

Selon les deux maires, l'approche collaborative qui s'est instaurée entre les deux villes donne déjà des résultats au niveau touristique et du transport en commun. Il faudrait, selon eux, que la même approche soit adoptée pour favoriser le développement économique.

Le maire de Gatineau souligne, par exemple, que le rapprochement est déjà bien amorcé chez les gens d'affaires notamment en cybersécurité.

Quand nos entrepreneurs se parlent et se mettent ensemble, on est capable d'aller chercher des contrats encore plus importants parce qu'on va y aller collectivement , a souligné M. Pedneaud-Jobin.

Cette volonté qu'on a de travailler ensemble quand ça se rend au niveau de l'entrepreneur dans des cas de la cybersécurité, ça veut dire plus de prospérité sur les deux rives.

Nous ne sommes pas des compétiteurs, nous sommes des partenaires. Jim Watson maire d'Ottawa

Le maire d'Ottawa soutient qu'il y a plusieurs avantages pour les deux villes à unir leurs forces.

C'est important de travailler ensemble , a lancé le maire d'Ottawa Jim Watson. Car lorsqu'une compagnie comme Amazon choisit Ottawa, il va y avoir des gens qui vont acheter des maisons ou louer des appartements à Gatineau et vice-versa.

Le président de la Chambre de commerce de l'Outaouais Pierre Samson croit lui aussi que le travail de collaboration doit se poursuivre. Selon lui, les gens d'affaires de Gatineau ont tout à gagner.