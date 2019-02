L'avenir incertain des secouristes dans le budget de la Colombie-Britannique

Après aucune annonce de nouveau financement dans le budget 2019 de la Colombie-Britannique, les secouristes s'inquiètent pour l'avenir des recherches et des sauvetages.

Le financement actuel s’épuisera le 31 mars et un directeur de l’Association de recherches et sauvetage, Jim McAllister, dit que cela pourrait forcer la compression de certains programmes.

« On continue d'espérer qu’il y aura une autre annonce avant la fin de l’exercice financier, mais on tente de faire des calculs pour voir si on pourra continuer après le mois de mars », dit-il.

La Colombie-Britannique compte 80 groupes de recherches et sauvetage et 2500 bénévoles qui répondent à plus de 1800 incidents chaque année dans la province.

Le financement pour les réponses aux incidents est garanti par le gouvernement, mais l’argent pour la formation de bénévoles et l’éducation du public n’est pas assurée.

La ministre des Finances, Carole James, affirme que le plan du Nouveau Parti démocratique (NPD) pour les équipes de recherches et sauvetage est encore à l’étude : « [Le financement] reste sur le radar du ministère et ces discussions vont continuer pour assurer le soutien de ces bénévoles incroyables et de ces organismes incroyables. »

Le modèle de financement actuel

En 2016, le gouvernement libéral a annoncé l'octroi de 10 millions pour les équipes de recherche et de sauvetage en Colombie-Britannique. L’Association de recherches et sauvetage a reçu 5 millions de dollars en plus de la part du NPD l’an dernier.

Depuis 2013, l’association demande un financement annuel garanti par la province.

D'après un texte de Jennifer Wilson