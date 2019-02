La MRC de Minganie veut faciliter la construction d'un havre de pêche à Natashquan

La MRC de Minganie offrira une aide « politique et technique » aux promoteurs d'un port offrant un abri aux bateaux de pêche de la municipalité de Natashquan.

Ça fait depuis les années 2010 que le quai n’est plus fonctionnel , dit Luc Noël, préfet de la MRC de Minganie.

Ce n’est pas un abri sécuritaire pour l’importante flotte de pêche qu’on a là. Luc Noël, préfet de la MRC de Minganie

Pour M. Noël, le rôle économique que joue ce port de pêche, l’un des plus importants de la Côte-Nord, rend son bon fonctionnement particulièrement important.

Les responsables du dossier du havre de pêche de Natashquan ont demandé à la MRC de Minganie de leur offrir une aide technique et politique pour permettre au port d’être modernisé.

La décision a été officialisée mardi lors du Conseil de la MRC de Minganie.

Éventuellement et à leur demande, c’est certain que, nous, on va les aider au niveau politique , explique Luc Noël.

On espère notamment que les travaux pourront bénéficier de subventions du ministère des Pêches et Océans ainsi que des fonds liés au Plan Nord.