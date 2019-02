Le vaccin contre la coqueluche est gratuit pour les Albertaines enceintes

Le vaccin contre la coqueluche est gratuit pour les femmes enceintes en Alberta depuis le 1er janvier, rappelle Services de Santé Alberta. Les professionnels de la santé encouragent fortement les femmes qui ont une grossesse à le prendre pour éviter toute infection des poumons et des voies respiratoires.

« Espérons que cela élimine les cas que nous voyons chez les nourrissons », déclare la Dre Kristin Klein de Santé Alberta.

Auparavant, il était conseillé aux femmes de prendre qu'une seule fois le vaccin contre la coqueluche, lors d'une première grossesse, pour que tout prochain enfant qu'elles porteraient soit également immunisé. Celles-ci devaient par ailleurs payer de leur poche ce vaccin appelé dTap.

Aujourd'hui, ce conseil est révisé. Les experts de la santé recommandent aux femmes de le faire entre la 27e et la 32e semaine de chaque grossesse.

« Le vaccin de la coqueluche est l’un de ceux qui doivent être administrés à plusieurs reprises au cours d’une vie pour être bien protégé [contre cette maladie] », explique la Dre Kristin Klein. Selon elle, le vaccin est sans danger pour les femmes enceintes.

Le nourrisson n'est pas protégé avant deux mois

Au cours de la dernière décennie, une soixantaine de nouveau-nés ont attrapé avant deux mois la coqueluche, selon la médecin de Santé Alberta. Avant les deux premiers mois, les nouveau-nés n’ont aucune protection, car ils ne peuvent pas être vaccinés.

Les nourrissons sont d'ailleurs plus susceptibles de développer des complications graves en contractant la coqueluche.

Dans certains cas, des enfants arrêtent de respirer à cause de la toux intense qui apparaît avec la maladie. Ils peuvent parfois aussi développer une pneumonie jusqu'à mourir de cette infection.

En revanche, le vaccin pris pendant la grossesse entraîne la production d'anticorps pénétrant dans le placenta. Après l’accouchement donc, le nourrisson qui est normalement plus vulnérable et sensible à son environnement conservera ces anticorps qui le protègent de la coqueluche.

Le Comité consultatif national sur l’immunisation recommande aussi le vaccin de la coqueluche pour toutes les femmes enceintes. Le vaccin peut être demandé aux médecins de famille ou aux pharmaciens.

Avec des informations de Colleen Underwood, CBC News