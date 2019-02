Une saison aux antipodes pour les basketteurs montréalais des Cougars de Regina

Le garde Greishe Clerjuste s’est avéré être le meilleur des Cougars pour le nombre de points marqués (253), pour la meilleure moyenne de points par joute (13,3) et pour le taux de réussite au lancer franc (93 en 185). De tels résultats lui ont permis de faire sa place sur la deuxième équipe étoile de la conférence Canada Ouest de l'alliance U SPORTS.

Je savais que j’étais capable de livrer de bonnes performances, mais je ne m’attendais pas à en faire autant. Greishe Clerjuste

« C’est grâce à mon travail acharné, j’étais dans le gymnase tous les jours, j’ai fait du temps supplémentaire. Je suis content », a expliqué Greishe Clerjuste, qui avait disputé ses trois premières saisons universitaires avec les Citadins de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), de 2014 à 2017.

Son entraîneur-chef, Steve Burrows, a été fort élogieux à l'égard de son protégé. « Greishe a été très bon offensivement, mais il l’a aussi été défensivement. C’est un peu cliché, mais en plus d’être un excellent joueur, il est encore une meilleure personne. »

Agrandir l’image Greishe Clerjuste a connu une excellente saison avec les Cougars de l'Université de Regina. Photo : Arthur Ward

Faire preuvre de patience

De son côté, Grégory René n’a pas eu les mêmes occasions que son coéquipier de longue date. S’étant fracturé le cinquième métatarse du pied en novembre 2017 à l’époque où il défendait les couleurs des Citadins, le garde devait, règles du sport universitaire canadien obligent, attendre 365 jours avant de fouler le terrain avec son nouvel uniforme de l'Université de Regina.

Il a donc fait son retour au jeu le 30 novembre, mais seulement lors des dix dernières minutes d’un match contre l’Université MacEwan en Alberta. « J’avais hâte de jouer, j’étais vraiment affamé (rires). »

Quand je suis embarqué sur le terrain, mes coéquipiers étaient survoltés. Grégory René

Agrandir l’image Même s'il n'a pas beaucoup joué, Grégory René a reçu de bons commentaires de la part de son entraîneur-chef. Photo : Arthur Ward

Malheureusement pour Grégory René, après ce retour au jeu, il n'a obtenu que deux autres minutes lors du tout dernier match de la saison.

« C’était difficile pour lui de se trouver une place dans la rotation, car il est arrivé plus tard dans la saison. Cela dit, il a été un joueur utile pour la chimie d'équipe [NDLR : glue guy en anglais]. Il a travaillé fort dans les entraînements, il a fait tout ce que je lui demandais et il a gardé une attitude positive », a raconté Steve Burrows, qui entend l’utiliser davantage pour les deux prochaines saisons.

« Je m’attendais à jouer plus souvent, a confié le principal intéressé. J’ai frappé un mur, mais pour moi, c’est l’équipe avant tout, et l’équipe gagnait, alors je ne voulais pas que cette situation affecte mes coéquipiers. »

Un pas dans la bonne direction

À la tête du programme de basketball masculin des Cougars depuis 2013, Steve Burrows dit être heureux de cette saison avec ses joueurs. L'équipe de l’Université de Regina a connu l’une des meilleures campagnes de la présente décennie, aidant le programme à se refaire un nom après quelques années difficiles.

Avec un jeune alignement, comptant neuf nouveaux joueurs et un seul vétéran de cinquième année, « il a fallu travailler fort pour bâtir une chimie d’équipe rapidement », a avoué l'entraîneur-chef.

Agrandir l’image L'entraîneur-chef des Cougars de l'Université de Regina, Steve Burrows, espère accueillir davantage de joueurs québécois dans son programme. Photo : Radio-Canada

Grâce à une fiche de 14 victoires et de 6 défaites en saison régulière, les Cougars ont eu l’occasion d’accueillir un match des séries éliminatoires à domicile. « L’ambiance était incroyable. C’était spécial comme événement », a admis Greishe Clerjuste, auteur de 12 points dans ce gain de 106 à 83 contre l’Université Mount Royal en Alberta.

Toutefois, le parcours éliminatoire des Cougars a pris fin en quart de finale, s’inclinant en deux matchs contre leurs rivaux territoriaux, les Huskies de l’Université de la Saskatchewan.

« C’est malheureux, ça a fini un peu plus tôt que prévu. On aurait pu se rendre encore plus loin, mais on a été battu par une équipe plus expérimentée », a observé Grégory René, tout de même satisfait d’avoir surpris « bien des gens qui ne s’attendaient pas à ce que ce jeune club se rende aussi loin ».

« L’année prochaine, on va amener le bagage d’expérience acquis cette saison pour gagner un championnat et faire connaître notre programme », a conclu un Greishe Clerjuste déterminé.

Agrandir l’image Steve Burrows est un entraîneur-chef très proche de ses joueurs. Photo : Radio-Canada