Les chercheurs ont prouvé qu’en modifiant simplement la position des mains lors de l'exécution des pompes, différents groupes musculaires sont stimulés.

Comme ça, vous pouvez faire des entraînements spécifiques liés aux sports, mais aussi pour guérir une blessure ou se préparer à un certain travail ,explique Clark Dickerson, un professeur au département de kinésiologie de l’Université de Waterloo.

On a maintenant plus d’informations sur les muscles qu’auparavant, alors on va pouvoir être plus spécifique et utile quant aux objectifs d’entraînement.

Clark Dickerson, professeur de kinésiologie à l'Université de Waterloo