Les cinq meilleures poutines à Toronto

Il n’y a aucune bonne poutine à Toronto.

La poutine, c’est Québécois, et les Canadiens qui croient que c’est leur mets national se mettent un doigt plein de sauce dans l’œil.

Voilà. Je me sens mieux.

Et, venant d’une personne peu informée, venant d’un chauvin, venant d’une personne qui n’a pas fait l’expérience de la poutine torontoise, cette affirmation serait totalement gratuite et même un brin baveuse.

C’est pour cette raison que je me permets de vous l’avouer : en près d’un mois, j’ai bouffé 16 poutines à Toronto.

Conclusion : les Torontois n’ont toujours pas saisi l’essence du plat.

À lire aussi : - Poutine et appropriation culturelle, un débat enflammé

C’est pourtant simple : une poutine, c’est trois ingrédients. De bonnes frites croustillantes, une sauce épaisse à base de bouillon de poulet, de bœuf ou des deux mélangés, des crottes de fromage fraîches, jamais mises au frigo, qui font skouik-skouik quand on y met la dent.

Il y a d’autres critères. Premièrement, une poutine, ça ne se sert pas dans un bol ou un casseau de carton, ça se sert dans une assiette. Sinon, les frites au fond se mêlent à la sauce et se transforment en gras gruau gommant.

La poutine de Leslieville Pumps, dans l'est de la ville, n'a pas réussi à atteindre le top-5, et le casseau de carton y est peut-être pour quelque chose Photo : Radio-Canada / Cedric Lizotte

Ensuite, une sauce faite maison est cent fois plus goûteuse qu’une sauce en conserve ou venant d’une poudre du supermarché.

Le fromage est très important. Il n’y a qu’une option : la bien-aimée crotte. Les anglophones l’appellent « curd », les Français « caillé »; c’est l’ingrédient obtenu après l’ajout de la présure dans le lait, au tout début du processus de fabrication du fromage.

L’ajout d’autres ingrédients est permis. Cependant, si les trois ingrédients principaux ne sont pas présents – patate, sauce brune, fromage en crotte – l’utilisation du terme « poutine » est abusive. J'ai donc disqualifié les fautifs. (Pourquoi n’y a-t-il pas de ministre de la Poutine? Plus de gens se présenteraient aux élections…)

Agrandir l’image Dans les grandes règles qui définissent la poutine, le bacon est permis, mais le bol, lui, est découragé Photo : Radio-Canada / Cedric Lizotte

Alors, si c’est si simple, pourquoi la poutine est-elle si décevante à Toronto?

L’arrivée de grandes chaînes de restaurants consacrées à la poutine qui offrent un produit infect au Canada anglais est assurément en cause.

Mais le problème principal reste entier : il est impossible d’obtenir du fromage digne de ce nom à Toronto. Les restaurateurs le mettent toujours au frigo, ce qui détruit la texture si cruciale au succès du plat.

Est-ce que les fromageries sont trop loin? Y a-t-il des problèmes avec les canaux de distribution? Est-ce une question d’ignorance? Aucune idée.

Cela étant dit, lorsqu’on fait face à une envie incontrôlable de poutine et qu’on se trouve à Toronto... Il y a quelques substituts dignes de considération. Les voici.

#5 – Frescos (Nouvelle fenêtre) – Poutine à Toronto

Agrandir l’image La poutine de Frescos est très bonne... et surtout, très abordable! Photo : Radio-Canada / Cedric Lizotte

Une poutine traditionnelle, de belles frites fraîches et croustillantes, une portion généreuse, en combo avec un breuvage pour un total de 10 $, en plein cœur de Kensington Market? « Yes sir madame! »

#4 – Mugshot Tavern – Poutine à Toronto

La Mugshot Tavern offre une immense poutine! Photo : Radio-Canada / Cedric Lizotte

Je l’ai répété et je le rappelle encore, pour bien manger à Toronto, il faut sortir des quartiers centraux. La Mugshot Tavern est un petit dive bar à l’autre bout de la ligne 2 du métro. La portion hyper généreuse compense pour le manque de fromage. Mais quand la serveuse s’est présentée avec un grand moulin à poivre pour s’assurer que l’arôme soit à son maximum, j’ai immédiatement été séduit.

#3 – Moo Frites (Nouvelle fenêtre) – Poutine à Toronto

Agrandir l’image La sauce à base de poulet et poivre noir du restaurant Moo Frites est excellente Photo : Radio-Canada / Cedric Lizotte

Sans bonnes frites, la poutine est un plat infect. Puisque Moo Frites fait partie des meilleures patates à Toronto, la poutine du restaurant a de fortes chances d’être excellente. Mais c’est leur sauce maison au poivre et bouillon de poulet qui la propulse dans ce palmarès.

#2 – Insomnia (Nouvelle fenêtre) – Poutine à Toronto

Simple et parfaite, la poutine d’Insomnia est servie dans un grand bol. La sauce nappe sans inonder. Les frites sont fragiles tellement elles sont croquantes. La moitié du fromage est fondu, l’autre moitié ne l’est pas. Parfois, la simplicité, c’est compliqué!

#1 – Where The River Narrows (Nouvelle fenêtre) – Meilleure poutine à Toronto

Agrandir l’image La poutine au canard du restaurant Where The River Narrows Photo : Radio-Canada / Cedric Lizotte

Ça prenait bien un Québécois « expatrié » pour construire et offrir la meilleure poutine à Toronto. Le minuscule bistro du chef Stéphane Lacoste, qui se trouve dans les Beaches, propose un menu constamment changeant de classiques québécois et d’inspirations du moment.

Voici donc un secret pour les lecteurs de Radio-Canada : même si M. Lacoste n’a pas de poutine au menu lors de votre passage, il est fort possible qu’il vous en fasse une si vous le demandez gentiment!

À Where The River Narrows, la sauce est faite maison. Au menu lors de mon passage : une poutine au canard confit, agrémentée d’une touche de sirop d’érable et de jus d’orange, pour mimer le style « canard à l’orange ». Rien ne bat une bonne sauce maison…