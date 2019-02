Structure menaçante : des élèves de Saint-Élie-de-Caxton relogés

Des ingénieurs ont inspecté les lieux pendant une partie de la journée et ils évaluent que des travaux de stabilisation de la structure sont nécessaires afin de sécuriser l'endroit. Des déneigeurs se sont affairés sur la toiture de l'école construite dans les années 1960 tout l'après-midi.

On fait de la gestion de risques à cet égard-là et on ne prend pas de chances!

Sylvie Rainville, directrice des ressources matérielles de la Commission scolaire de l'Énergie