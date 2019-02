Une peine de 2 ans moins un jour pour le responsable de l’alerte Amber à North Battleford

L'homme a plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation notamment de vol de véhicule et d'abandon d'un enfant.

En septembre dernier, la fillette de 6 ans avait été laissée à l’arrière de la Mercedes de ses parents lorsque Gunville l'avait volée à l'extérieur d'un centre commercial de North Battleford.

La fillette, atteinte d'autisme et d'épilepsie et non verbale, a été retrouvée saine et sauve 14 heures plus tard, toujours dans le VUS, à quelques kilomètres de là.

La cour a appris que Gunville, qui avait 19 ans à l'époque, avait une déficience intellectuelle et ne savait pas que la jeune fille se trouvait dans le véhicule lorsqu'il l'a emmené faire une balade.

La Couronne demandait une peine de trois ans dans une prison fédérale.