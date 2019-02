Mobilisation pour la justice sociale à Rimouski

Une vingtaine de personnes étaient rassemblées pour rappeler au gouvernement caquiste l'importance de travailler à éliminer la pauvreté et réduire les inégalités sociales dans la province.

La coordonnatrice de la TROCTable régionale des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent, Émilie Saint-Pierre, affirme qu'augmenter les paliers d'imposition permettrait de redistribuer la richesse entre plus fortunés et plus démunies. En 1988 au Québec, il y avait 16 paliers d'imposition, fait-elle valoir, maintenant, il n'y en a que quatre , rappelle-t-elle.

En allant chercher plus d'argent dans la poche des plus riches et des entreprises, on pourrait aller chercher près de trois milliards de dollars par année. Émilie Saint-Pierre, coordonnatrice de la TROC du Bas-Saint-Laurent

Selon Émilie Saint-Pierre, le manque à gagner pour les organismes communautaires de la province est de 475 millions de dollars.

Une vingtaine de personnes était rassemblée au coin de l'avenue de la Cathédrale et de la rue Saint-Germain à Rimouski. Photo : Radio-Canada

Une campagne plus large

Cette mobilisation s'inscrit dans la campagne « Engagez-vous pour le communautaire » menée conjointement avec la Coalition Main rouge.

Des rassemblements et des actions ont été tenus un peu partout dans la province aujourd’hui.

Les organisateurs espèrent influer sur le budget du gouvernement caquiste lequel sera bientôt déposé par le ministre des Finances à Québec.