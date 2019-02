Élections partielles : l'heure de vérité a sonné dans Burnaby-Sud

Les électeurs de la circonscription de Burnaby-Sud en Colombie-Britannique votent lundi dans le cadre d'une élection fédérale partielle qui sera déterminante pour l'avenir du chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) qui s'y présente, Jagmeet Singh. Des élections partielles ont également lieu dans les circonscriptions d'Outremont, à Montréal, et de York–Simcoe, en Ontario.

Les électeurs de Burnaby-Sud doivent choisir un nouveau député après le départ du néo-démocrate Kennedy Stewart qui a été élu à la mairie de Vancouver l’automne dernier. Il avait annoncé au printemps 2018 son intention de faire le saut en politique municipale.

Selon les données préliminaires d’Élections Canada, 5462 des 76 071 électeurs inscrits ont voté par anticipation, ce qui représente un taux de participation de 7,2 %. Ce taux est plus élevé que dans les deux autres circonscriptions où se tiennent également des élections partielles lundi, soit Outremont et York–Simcoe. Les taux de participation y ont respectivement été de 5,4 % et de 5,2 %.

Quatre principaux candidats s’affrontent dans Burnaby-Sud

Les candidats à l'élection partielle dans la circonscription de Burnaby-Sud : Jagmeet Singh, candidat pour le NPD et chef du parti; Richard T Lee, candidat libéral; Jay Shin, candidat du Parti conservateur; Laura-Lynn Thompson, candidate du Parti populaire du Canada Photo : PC/Darryl Dyck-Richard T Lee/Parti conservateur/Laura-Lynn Thompson

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, espère se faire élire dans cette circonscription pour faire son entrée au Parlement. Son avenir politique est en jeu dans cette élection. Sous le couvert de l'anonymat, neuf députés du parti ont affirmé que, sans victoire, le chef n'aura pas la légitimité pour demeurer en poste. Jagmeet Singh a souvent évité cette question en répétant qu'il était convaincu de gagner l'élection.

Le candidat libéral, Richard T. Lee, est bien connu dans la région, notamment parce qu’il a représenté le nord de Burnaby pendant 16 ans sur la scène provinciale. M. Lee a remplacé la candidate démissionnaire Karen Wang qui avait tenu des propos controversés sur le réseau social WeChat au sujet de Jagmeet Singh.

L’avocat de formation Jay Shin souhaite de son côté remporter les élections pour représenter le Parti conservateur. Il admet avoir peu d’expérience en politique, mais a rappelé qu’il avait grandi à Burnaby et qu’il y a élevé ses enfants.

L’ancienne animatrice d’une émission de télévision chrétienne, Laura-Lynn Thompson, représente quant à elle le Parti populaire du Canada, qui a pour chef Maxime Bernier.

Deux indépendants souhaitent aussi se faire élire, soit Valentine Wu et Terry Grimwood. Le Parti vert n’a quant à lui pas présenté de candidat dans cette circonscription.

Le logement et Trans Mountain, deux enjeux importants

La question du logement préoccupe de nombreux électeurs de Burnaby, car l'accès à la propriété y est difficile, comme dans plusieurs autres villes du Grand Vancouver. Le prix de vente moyen d’une résidence avoisine les 800 000 $ à Burnaby. Des candidats ont d'ailleurs misé sur cette question lors de la campagne.

L'expansion du pipeline Trans Mountain est également un sujet qui fait débat dans cette ville. Un terminal de l'oléoduc s'y trouve déjà, et la Ville de Burnaby a tenté à de nombreuses reprises d'empêcher des travaux liés au projet. La chef du Parti vert du Canada, Elizabeth May, de même que l'ancien député Kennedy Stewart avaient été arrêtés au printemps dernier lors d'une manifestation contre ce projet.

Lutte à trois en 2015

En 2015, le néo-démocrate Kennedy Stewart avait remporté le siège avec une avance de 547 voix, dans une course à trois contre ses rivaux conservateur et libéral.

Le NPD dispose d’une longue tradition dans la circonscription. Tommy Douglas, le fondateur du parti, y avait été élu pour la première fois comme député fédéral en 1962.

Partielles dans Outremont et York–Simcoe

À Montréal, la circonscription d'Outremont est vacante depuis le départ de l'ancien chef néo-démocrate Thomas Mulcair, en juin de l'an dernier. Il a remporté pour la première fois cette circonscription, qui avait une longue tradition libérale, en 2007.

La libérale Rachel Bendayan, avocate et ancienne chef de cabinet de la ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme du Québec, tente de reconquérir Outremont pour son parti contre la néo-démocrate Julia Sanchez, ancienne présidente du Conseil canadien pour la coopération internationale.

Les deux candidates affrontent également Jasmine Louras du Parti conservateur, Michel Duchesne du Bloc québécois, Daniel Green du Parti vert et James Seale du Parti populaire du Canada.

En Ontario, enfin, les électeurs choisiront le nouveau député de York–Simcoe. La circonscription appartenait à l'ex-député conservateur Peter Van Loan, qui a quitté la politique en septembre 2018. Aux élections de 2015, il avait remporté le siège avec plus de 50 % des voix.

Le conservateur Scot Davidson tentera de conserver le siège de son parti contre Shaun Tanaka, qui se présente de nouveau pour les libéraux, et Jessa McLean, du Nouveau parti démocratique. Matthew Lund, du Parti vert, et Robert Geurts, du Parti populaire du Canada, sont aussi dans la course.

Comment voter?

Pour voter à une élection partielle fédérale, vous devez être citoyen canadien, avoir au moins 18 ans le jour de l'élection et habiter la circonscription où se déroule le scrutin depuis le 14 janvier ou avant.

Au bureau de vote, les électeurs doivent présenter une preuve d'identité et d'adresse. Si vous êtes inscrit sur la liste électorale, vous devriez avoir reçu une carte d'information de l'électeur par la poste qui vous indique où et quand voter.

Il est possible de vérifier en ligne si vous êtes inscrits pour voter à une élection partielle fédérale en vous rendant sur le site Internet d’Élections Canada (Nouvelle fenêtre) .