La Chromatique 5km de retour avec des nouveautés

L'activité de 5 kilomètres aura lieu le 11 mai 2019. Encore cette année, chaque coureur sera bombardé de pigments colorés à chaque kilomètre.

Le Collectif des Fées en feu, qui organise l'événement, s'associe avec la Commission scolaire Harricana pour cette 5e édition.

Le comité organisateur de la Chromatique 5km d'Amos Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Ce partenariat permettra de remettre une partie des profits aux jeunes artistes de la CSH.