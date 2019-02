Le producteur de cannabis Tilray achète l'entreprise de chanvre Manitoba Harvest

Les produits de Manitoba Harvest, dont les graines Hemp Hearts, sont déjà sur les rayons de détaillants comme Walmart, Costco et Whole Foods aussi bien au Canada qu'aux États-Unis.

Par conséquent, le PDG de Tilray, Brendan Kennedy, estime que cette transaction permettra à Tilray d'accélérer sa présence dans le marché des produits CBD, un cannabinoïde qui ne produit pas d'intoxication.

Tilray, basée à Nanaimo, profitera des usines de fabrication au Manitoba et de la chaîne d’approvisionnement de Manitoba Harvest qui alimente environ 16 000 magasins en Amérique du Nord. Par ailleurs, les États-Unis ont approuvé récemment la vente de produits de CBD dérivés de chanvre.

C'est quoi le CBD? Le cannabidiol, ou CBD, avec le tétrahydrocannabinol (THC), fait partie des cannabinoïdes les plus abondants dans le cannabis. Le CBD est cependant un actif non stupéfiant et non psychotrope qui permet de calmer les douleurs.

M. Kennedy espère donc pouvoir bénéficier des ententes existantes entre les détaillants et Manitoba Harvest.

« Ils vont vouloir continuer avec les fournisseurs qu’ils connaissent déjà et à qui ils font confiance, dit-il. Et donc on croit que ça nous donne un avantage dans la poursuite de nos affaires aux États-Unis. »

Selon le PDG de Manitoba Harvest, Bill Chiasson, l’entreprise manitobaine compte lancer une gamme de teintures, d’aérosol et de gels qui contiennent le CBD cet été dans les endroits où ces produits sont permis au sud de la frontière.

« Faire partie de Tilray nous donne certainement un avantage », a dit M. Chiasson.

Un marché en croissance

La valeur du marché pour le CBD dérivé de chanvre a été estimée à 591 millions de dollars américains en 2018 par Brightfield Group. Cette société qui étudie le marché du cannabis estime que sa valeur augmentera à 22 milliards de dollars américains d’ici 2022.

Cependant, il existe encore des zones grises aux États-Unis. Le CBD dérivé de chanvre est légal, mais le Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (FDA) ne permet pas le commerce entre états de ces produits.