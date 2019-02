Les étudiants de l’UQAR en grève pour l’environnement

En assemblée générale extraordinaire aujourd’hui, les étudiants présents, qui étaient environ une centaine, ont voté en faveur de la grève en appui au mouvement mondial pour l'environnement.

Pour l’étudiante à l' UQARUniversité du Québec à Rimouski et vice-présidente aux affaires internes à l' AGECARAssociation générale étudiante du campus de Rimouski de l'Université du Québec à Rimouski , Magalie Couture, il est important que l'association étudiante joigne le mouvement.

Ce n'est plus rendu une question de provinces ou de régions ou de pays. C'est vraiment une question mondiale, donc c'est pour ça que je vois que c'est important qu'on embarque aussi. Magalie, étudiante à l'UQAR et vice-présidente aux affaires internes à l'AGECAR

Les étudiants se sont réunis en assemblée générale pour débattre de l'éventualité d'une grève. Photo : Radio-Canada / Maya Arseneau

Les étudiants ont aussi voté pour la formation d'un comité d'action et de mobilisation pour la protection de l'environnement pour cette grève du 15 mars. Ce comité aura pour but de discuter et d'agir en concertation avec les organismes déjà en place, comme l'explique Magalie Couture.

Faut qu'il y ait des choses qui se passent. Après la grève, faut utiliser ça, faut qu'il y ait des changements. Magalie, étudiante à l'UQAR et vice-présidente aux affaires internes à l'AGECAR

De son côté, l'administration de l' UQARUniversité du Québec à Rimouski a pris acte de la décision de l' AGECARAssociation générale étudiante du campus de Rimouski de l'Université du Québec à Rimouski et prépare une rencontre avec ses représentants.

Avec les informations de Maya Arseneau