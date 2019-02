Il y a 65 ans, Maurice Duplessis jonglait avec l’impôt sur le revenu

Dans cette archive d’exception datée du 10 octobre 1954, le premier ministre du Québec Maurice Duplessis sort d’une rencontre avec le premier ministre du Canada Louis St-Laurent.

Le ton familier et plaisantin qu’il emprunte pour s’adresser aux journalistes qui l’assaillent de questions a de quoi étonner.

« Bonjour le p’tit Vincent, ça va bien? » salue le premier ministre Duplessis.

Le journaliste René Lévesque couvre la nouvelle pour l’émission radio Carrefour.

« Est-ce qu'on pourrait avoir l'essentiel? » demande-t-il à travers ce branle-bas de combat.

Maurice Duplessis affirme qu’il a eu une réunion particulièrement amicale avec le premier ministre du Canada. Les deux hommes ont pu discuter des moyens de concilier leurs différents points de vue sur l’harmonisation des impôts.

« Est-ce qu'on peut s'attendre à une autre entrevue? » demande un journaliste, avide d’obtenir davantage de détails. « Une autre entrevue? Comment ça? Vous n’en avez pas une? » badine le premier ministre Maurice Duplessis.

Le premier ministre du Québec se défend de ne pouvoir faire d’annonce avant d’avoir informé son Cabinet.

Mais l’on se doute bien que la rencontre n’a pas mené à des mesures concrètes.

« C'est parce qu'on a hâte de payer le même total que tous les autres, comprenez-vous? » l’interpelle le journaliste René Lévesque. « Vous n’êtes pas contents des écoles, des hôpitaux? » lui répond du tac au tac le premier ministre Maurice Duplessis.

Et sur un dernier éclat de rire, la serviette et le chapeau à la main, le paletot brun joyeusement déboutonné, Monsieur Duplessis s'en va en refusant, avec un sourire, de se laisser photographier avec son hôte de ce matin. Et on s’aperçoit tout à coup qu'on n’en sait guère plus qu'avant.

Le journaliste René Lévesque