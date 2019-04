Savage Cove, dur novembre, 23 h 13, de Julie Bouchard

Elle est l’autrice d’un recueil de nouvelles (Nuageux dans l’ensemble, 2015) et d’un roman (Labeur, 2017), tous deux parus aux Éditions de la Pleine lune et écrits aux aurores. L’année passée à pareille date, elle espérait bientôt pouvoir étirer ses heures d’écriture jusqu’à midi. Elle y est finalement arrivée.

En 2018, elle figurait déjà sur la liste préliminaire du Prix de la nouvelle pour une autre de ses nouvelles, Une fine pellicule d'air froid.

Avant de quitter l’Hôtel Neptune, ce soir-là, j’ai d’abord pris une longue douche, brûlante, pendant que Sylvia dormait tout à côté, couchée à plat ventre sur un édredon de fibres synthétiques sale et défraîchi. En sortant de la salle de bains, étourdie par l’humidité, je me suis approchée d’elle à petits pas navrés, une épaisse serviette jaunie nouée autour de mes os blêmes, puis je me suis assise sur le fauteuil de cuir usé, face au lit, pour la regarder dormir. Des rigoles d’eau, s’évadant de mes cheveux mouillés, ont alors commencé à se tracer un chemin sur mes joues, mes épaules, mes bras. Je ne crois donc pas, non, quand j’y repense aujourd’hui, que c’étaient des larmes à ce moment qui coulaient par dizaines vers le tapis. Au bout d'un temps incertain, peut-être quelques minutes, peut-être quelques heures, j'ai inscrit à la hâte sur un morceau d’essuie-tout : « Savage Cove, dur novembre, 23 h 13. » Après réflexion, j’ai ajouté : « Temps océanique, décision prise, qu’avancer. » Je me suis ensuite habillée proprement / ai formé un chignon approximatif avec mes cheveux emmêlés / soulevé Sylvia avec précaution / l’ai attachée dans sa poussette / ai glissé la note manuscrite dans le bonnet de mon soutien-gorge / déposé la clé de la chambre 311 à la réception / marché d’un pas rapide jusqu’au terminus. Puis j’ai finalement pris le bus 46 Est en direction de la plage.