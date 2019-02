Mine de lithium : front commun de l'opposition pour réclamer un BAPE

Le Parti libéral du Québec, Québec solidaire et le Parti québécois, accompagnés de citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue, de groupes environnementaux et d'artistes, demandent au gouvernement de soumettre le projet Authier de la minière Sayona à une évaluation du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE). La Coalition avenir Québec (CAQ) a rejeté la motion de l'opposition et le ministre de l'Environnement maintient le suspense.

Les partis d'opposition se sont dits déçus par les explications fournies par le ministre de l'Environnement, Benoit Charette. C'était un déluge de mots, mais aucune indication sur la suite des choses , a déploré Marie Montpetit, porte-parole en matière d'environnement pour le Parti libéral du Québec, lors d'un point de presse.

Le ministre Charette a fait savoir qu'il annoncerait son intention d'ici quelques jours ou quelques semaines pour laisser le temps aux fonctionnaires du ministère de terminer leur analyse du dossier. La collègue de Maurice-Richard évoquait le discrétionnaire du ministre. C'est vrai, il y en a un, mais même ce discrétionnaire-là est très bien balisé. Pourquoi? Pour qu'on puisse avoir un régime environnemental et de développement économique qui soit prévisible , a-t-il répondu lors de la période de questions.

Selon nos informations, le ministre de l'Environnement a l'intention d'annoncer sa décision d'ici deux à trois semaines, ce qui tomberait en pleine relâche parlementaire.

Pouvoir discrétionnaire

Le projet Authier suscite une vaste mobilisation citoyenne depuis près d'un an en raison de sa proximité avec l'esker Saint-Mathieu-Berry, une formation géologique qui permet aux citoyens d'avoir accès à une eau potable de qualité exceptionnelle.

La volonté de la minière d'éviter le BAPE en façonnant un projet juste en dessous du seuil de 2000 tonnes par jour irrite plusieurs groupes. De cette manière, le projet ne serait pas automatiquement soumis au BAPE.

Les groupes citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue et leur porte-parole, Raôul Duguay, ont rencontré le ministre de l'Environnement, Benoit Charrette, au sujet du projet de mine de lithium Authier, situé à La Motte, en Abitibi. Photo : gracieuseté

Rappelons que le gouvernement peut toutefois user de son pouvoir discrétionnaire pour soumettre le projet Authier au BAPE en raison des enjeux environnementaux et des préoccupations citoyennes, nonobstant la capacité maximale d'extraction.

Nous avons devant nous un gouvernement qui a un très gros déficit de crédibilité en matière d'environnement. Ce serait une belle occasion de poser un geste fort qui pourrait redorer sa crédibilité , a déclaré Sylvain Gaudreault, porte-parole du Parti québécois en matière d'environnement.

J'ai une petite leçon de politique à lui donner. Il a un dossier consensuel devant lui, qu'il aille de l'avant , s'est exclamé le péquiste Sylvain Gaudreault.

On ne se laissera pas passer un sapin par une multinationale qui maquille ses chiffres pour éviter de passer au BAPE. Émilise Lessard-Therrien, députée solidaire

Le gouvernement caquiste doit commencer à respecter l'environnement et la volonté des citoyens. Notre région veut un BAPE , s'est quant à elle exclamée la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien.

Le porte-parole du comité citoyen de La Motte, où serait situé le projet, Paul Lafrenière, espère que le gouvernement ne fera pas durer plus longtemps le suspense. Dans un village comme le nôtre, plus c'est long, plus les gens commencent à se chicaner , a-t-il déclaré en point de presse.

Le porte-parole national des citoyens, Raôul Duguay, estime que les consultations publiques menées par Sayona n'étaient pas idéales pour la vie démocratique. Je défends la démocratie, la beauté de la nature et je défends ce joyau qui est une fierté dans le patrimoine de l'Abitibi , a-t-il déclaré en point de presse.

Au BAPE automatiquement?

Radio-Canada a dévoilé mardi matin qu'une étude laisse sous-entendre que le projet Authier pourrait être assujetti automatiquement au BAPE. Selon les documents consultés par Radio-Canada et obtenus par le biais d'une demande d'accès à l'information par le comité citoyen de protection de l'esker, Sayona Québec prévoit extraire 775 000 tonnes de minerai la septième année, soit une capacité de 2123 tonnes par jour.

Sayona ne prévoit, à aucun moment au cours des 18 années d'exploitation, sortir de la mine et traiter au concentrateur plus de 2000 tonnes par jour. Serge Rouillier, directeur du développement durable pour Sayona Québec

La compagnie minière maintient qu'elle n'a pas à se soumettre à l'examen du BAPE. Dans un courriel envoyé à Radio-Canada, mercredi, Sayona affirme qu' en aucun temps, la quantité qui sera extraite de la fosse ne dépassera la quantité autorisée par le ministère de l'Environnement .

Minerai en réserve

L'entreprise considère qu'il ne faut pas inclure dans le calcul les quantités de minerai qu'elle gardera en réserve, ce qui la placerait au-dessus de la limite légale des 2000 tonnes par jour.

Ces matériaux seront dynamités dans un but opérationnel et non pour augmenter la quantité de minerai qui sera traitée au concentrateur , explique Sayona.