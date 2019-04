Sous la glace, de Charlotte Biron

Charlotte Biron poursuit un doctorat sur l’histoire littéraire du reportage au Québec à l’Université Laval, en cotutelle avec l’Université Paul-Valéry à Montpellier, en France. Elle publie des textes de création dans différentes revues et contribue, depuis 2010, à des productions radiophoniques. En 2016, elle a fait paraître, aux éditions Codicille, Mavis Gallant et Gabrielle Roy, journalistes. En 2018, elle a été finaliste au Prix du jeune écrivain, en France.

Tu reconstitues malgré toi la scène. Tu inspires le plus fort possible. Ton souffle n’est pas naturel. C’est un mouvement mimétique, une empathie pour l’animal. Le reportage te captive et tu voudrais demander à quelqu’un de monter le volume. Tu suis la ronde des baleines avec une attention aiguë. Tu veux expirer l’eau en gouttelettes en regardant les images de la glace et du Nord. Essaie de rester calme. C’est seulement une vidéo. Le bruit d’une voix d’interphone te rappelle à l’ordre. Tu ne descends pas souvent dans la station de métro, mais ce matin il faisait trop froid. Une femme qui te ressemble oscille doucement en écoutant de la musique et en murmurant les paroles de la chanson qu’elle écoute. Tu souris en l’observant, puis tu regardes tes bottes usées avec gêne. Quand les wagons défilent en arrivant dans la station, il y a un courant d’air qui soulève tes cheveux avant que la femme près de toi se jette sur les rails. Tu écoutes son cri, étonnée, alors qu’elle dansait doucement seulement quelques secondes plus tôt. Tu ramènes tes yeux sur tes bottes, mais des agents te poussent vers les escaliers avec la masse qui s’agite anxieusement. Tu te bouches tes oreilles. Ce n’est pas le cri de la femme sous le wagon qui te dérange, ce sont les réactions des autres.