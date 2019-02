Faites vacciner vos enfants, martèle Services de santé Alberta

« Ce n’est pas une maladie bénigne, elle peut affecter sérieusement la vie de vos enfants », indique le Dr Jia Hu, du Service de santé publique de la région de Calgary.

La rougeole entraîne des symptômes de fièvre, accompagnée de toux et d’éruptions cutanées. C’est une maladie très contagieuse, qui peut mener à de sérieuses complications comme la pneumonie ou une enflure du cerveau. Selon le Dr Hu, dans un cas ou deux sur 1000, la maladie peut causer la mort du patient.

La présence de cette maladie à Calgary dépend de plusieurs facteurs, dont le taux de vaccination et les déplacements dans des zones infectées.

« Plus il y a de cas signalés, plus nous risquons d’en voir apparaître dans notre région. C’est pourquoi il est très important de faire vacciner ses enfants contre la rougeole », souligne le Dr Hu.

Être immunisé à deux reprises

En Alberta, les enfants doivent être immunisés à deux reprises contre cette maladie, la première fois à l’âge de 12 mois et la deuxième à l’âge de 4 ans.

Les données les plus récentes d’AHS, en 2017, démontrent que 87 % des jeunes Albertains ont reçu leur premier vaccin avant l’âge de deux ans et que 79 % d'entre eux ont reçu leur deuxième injection avant l'âge de 7 ans.

C’est cependant loin de la cible.

« Pour une maladie comme la rougeole, nous voulons voir un taux d’immunisation de 90 à 95 % pour atteindre une immunité de groupe. L’immunité de groupe est très importante dans le cas d’une maladie comme la rougeole, en raison de son facteur contagieux », ajoute le Dr Hu.

Selon AHS, Calgary et Edmonton sont les zones où le taux de vaccination contre la rougeole est le plus élevé, alors que le nord et le sud de la province sont les endroits où il est le plus bas.

« Nous remarquons qu’en général, notre société fait preuve d'hésitation envers la vaccination. Les gens ne font pas confiance aux vaccins pour toutes sortes de raisons. Et quand des épidémies de rougeole se produisent, ces personnes réalisent pourquoi il est important de faire vacciner leurs enfants », rappelle le Dr Hu.

« C’est dommage que les gens aient besoin de ce type de rappels. Cela rappelle l’importance de faire immuniser les enfants s’ils veulent éviter les conséquences de la rougeole, » conclut-il.