Un groupe de parents soutiennent qu'à la sortie de la période de questions, Randy Hillier leur aurait dit « yaddi yaddi yaddah » après qu'ils aient exprimé des inquiétudes face au nouveau programme du gouvernement Ford sur l'autisme.

La dizaine de parents avait demandé plus tôt mardi, lors d'un point presse, que la ministre MacLeod fasse marche arrière, ce qu'elle refuse toujours de faire.

Je veux être à l'écoute des parents et de toutes les familles qui souhaitent partager leurs histoires et inquiétudes, mais les commentaires de M. Hillier sont allés trop loin et sont inacceptables.

Le premier ministre Doug Ford