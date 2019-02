Le PDG du CISSS de l'Outaouais est congédié

Mercredi, le Conseil des ministres a adopté un décret mettant fin au contrat de travail de M. Hébert.

Jean Hébert avait été nommé à la tête du CISSS en mars 2015 par le ministre de la Santé de l'époque, Gaétan Barrette. Depuis sa nomination, ses méthodes de gestion étaient contestées par divers groupes et intervenants du milieu de la santé en Outaouais.

Les relations entre les infirmières et la direction du CISSS de l'Outaouais se sont détériorées dans les dernières années. Les deux parties sont présentement en médiation pour en venir à un nouveau contrat de travail. Des préposés aux bénéficiaires et infirmières ont également manifesté leur mécontentement relativement aux conditions de travail dans le réseau de la santé.

Des inquiétudes ont également été soulevées au ministère de la Santé en raison du déficit anticipé de 12,7 millions de dollars que devrait encourir le CISSS de l'Outaouais cette année.

Danielle McCann, ministre de la Santé du Québec. Photo : Radio-Canada / Nathalie Bastien

Qui plus est, le manque de services dans la région de la Haute-Gatineau, en particulier à l'Hôpital de Maniwaki, a plongé M. Hébert dans une tempête médiatique et une situation difficile sur le plan politique.

Des élus locaux réclamaient d'ailleurs sa destitution depuis décembre 2018. Dans une lettre adressée à la ministre McCann — et partagée avec le ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, et le député de Gatineau, Robert Bussière —, la préfète de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau, Chantal Lamarche, dénonçait des services de santé insuffisants sur son territoire.

Nous craignons pour la santé et la sécurité de nos citoyens , écrivait-elle tout en accusant Jean Hébert de n’avoir aucune écoute ni sensibilité [à] l’égard [de] la réalité des milieux ruraux inclus dans le territoire de son organisation .

On demande à la ministre de la Santé de remplacer M. Hébert. C'est clair, c'est ça qu'on veut , avait déclaré Mme Lamarche lors d'une rencontre du conseil d'administration du CISSS de l'Outaouais, le 13 décembre dernier.

M. Hébert avait alors déclaré en entrevue à Radio-Canada qu'il ne comptait pas démissionner de sitôt. Je ne vois pas pourquoi je démissionnerais , avait-il tranché.

Le mandataire conclut son rapport

En décembre, la ministre Danielle McCann a réagi aux plaintes des élus de la région en nommant Sylvain Gagnon à titre de mandataire spécial pour le CISSS de l'Outaouais.

Le but de cette démarche visait alors à rétablir le lien de confiance entre la population et le système de santé, avait-elle dit à l'époque.

Le gouvernement ne disait toutefois pas que les jours de M. Hébert étaient comptés au CISSS de l'Outaouais. Le ministre Mathieu Lacombe disait alors que M. Hébert avait la confiance du gouvernement de François Legault, mais qu'il restait beaucoup à faire pour rétablir la confiance du public et des élus.

Le ministre s’était alors dit préoccupé de savoir si Jean Hébert serait en mesure de rétablir ce lien de confiance, mais disait que « si [le gouvernement] n’avait pas confiance en M. Hébert, on le démettrait de ses fonctions ».

Le mandataire a remis à la ministre à la fin janvier son rapport dans lequel il formulait des recommandations. Le document n'a pas été rendu public pour le moment, mais la ministre McCann n'avait pas écarté la possibilité de remplacer M. Hébert.

Nous allons prendre les moyens qu'il faut. Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec le 30 janvier dernier

On va évaluer tout ça. Il faut prendre le temps de faire une bonne prise de connaissance du rapport et nous allons prendre les moyens qu'il faut. L'objectif, c'est que la population ait les services auxquels ils ont droit et qu'il y ait une bonne communication aussi avec les leaders de la communauté, avec les élus et avec les citoyens pour que les gens sentent qu'on les écoute et qu'on agit en conséquence , avait-elle déclaré.

Une nomination libérale

Le président directeur-général du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, Jean Hébert. Photo : Radio-Canada

Le 6 mars 2015, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, nommait Jean Hébert dans les fonctions de PDG du nouveau CISSS de l'Outaouais.

Il s'agissait alors d'une nomination logique selon plusieurs observateurs, puisque M. Hébert coordonnait à ce moment-là la mise en tutelle du CISSS de Gatineau.

Cette nomination du gouvernement libéral s'inscrivait dans la foulée de la restructuration du système de santé où la gestion du réseau serait dorénavant confiée aux centres intégrés de santé et de services sociaux.

Auparavant, il occupait les fonctions de président-directeur général de l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Outaouais. Le ministre Barrette n'avait pas tari d'éloges à l'égard de M. Hébert au moment de sa nomination.

Nul doute qu'avec ses compétences remarquables et sa grande expérience en gestion, M. Hébert saura relever les défis importants auxquels il est appelé à faire face dans ce contexte de changements majeurs au sein du réseau de la santé et des services sociaux , avait-il dit.

Le règne de M. Hébert aura finalement duré un peu moins de quatre ans.