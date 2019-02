Pas d’augmentation de taxes municipales à Kapuskasing

Il y a deux ans, le conseil municipal avait adopté des compressions budgétaires importantes et à une augmentation des impôts fonciers pour combler une réduction des revenus de taxation provenant du secteur industriel.

C’était certainement un objectif du conseil précédent de cesser l’augmentation des taxes. Et le conseil d’aujourd’hui semble se pencher dans la même direction. Guylain Baril, directeur général de la Ville de Kapuskasing

Le budget d’exploitation de plus de 19 millions de dollars comprend même un surplus de plus de 700 000 $ qui sera placé dans un fonds de réserve pour des projets en infrastructure.

On essaie d’éviter d’emprunter de l’argent pour nos projets en capital , affirme M. Baril.

Un budget de dépenses en capital devrait être adopté par le conseil au mois de mars. La Municipalité compte entre autres poursuivre la réfection de la route 11 sur son territoire.

Un facteur qui vient en aide à Kapuskasing est le fait qu'elle n'aura pas à payer davantage pour les services sociaux. Le gouvernement provincial a maintenu, pour 2019, un moratoire qui avait été imposé l'année précédente à tout changement à la formule de répartition des coûts entre les municipalités du district de Cochrane.

Le gouvernement empêche ainsi la mise en place d'une nouvelle formule adoptée par le conseil régional de services sociaux il y a deux ans, en vertu de laquelle Kapuskasing aurait eu à débourser plus d'un million de dollars en plus, soit le double de sa contribution actuelle.

Par ailleurs, il s’agit aussi d’une troisième année où la Municipalité n’aura pas à équilibrer son budget municipal grâce aux revenus générés par l'accueil d’évacués de Premières nations du Nord.

On a essayé de se détacher de ça parce que les évacuations ce n’est pas garanti. On ne sait jamais si on va en avoir une ou pas. On veut traiter ces revenus-là comme de l'argent supplémentaire pour payer pour des projets ou des dépenses spéciales , indique M. Baril.

Malgré le gel des taux de taxation, les contribuables pourraient tout de même voir une augmentation ou une diminution de leur facture de taxes municipales en raison d’un réaménagement des revenus des impôts fonciers dans les secteurs résidentiel, commercial ou industriel.

La fluctuation des évaluations foncières peut aussi avoir un effet sur le compte de taxes.