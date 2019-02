Meurtre d’Alexandre Larouche : le suspect à nouveau inapte à subir son procès

La décision a été rendue mercredi matin au palais de justice de Chicoutimi. C’est la deuxième fois que le présumé meurtrier est déclaré inapte. Le procès de l’homme est donc mis sur pause.

Le rapport psychologique de l’individu est frappé d’une ordonnance de non-publication. Son avocat, Jean-Marc Fradette, a mentionné devant le Tribunal que l’état de santé son client ne lui permet pas de prendre des décisions éclairées quant à l’orientation du dossier.

Satisfait ? Non. J’aurais souhaité qu’il soit apte sauf que j’avais des indices que mon client n’était possiblement pas en mesure de prendre avec moi des décisions stratégiques d’un procès pour l’accusation la pire du Code criminel, soit un meurtre. C’est la raison pour laquelle j’avais fait cette demande de vérifier à nouveau son aptitude à subir son procès et je ne suis pas très surpris du résultat , souligne Me Fradette.

Le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Michaël Bourget, ne contestera pas l’évaluation psychiatrique.

Le rapport est assez complet comme c’est là, ça vient rejoindre les conclusions qui avaient été déjà faites en septembre, il y avait déjà eu une évaluation à ce sujet-là. Donc pour le moment, on n’a pas l’intention de contre-expertiser cette information , explique Me Bourget.

Karl-Emmanuel Villeneuve avait été arrêté à la suite d'une opération policière. Photo : Radio-Canada / Jessica Blackburn

Karl-Emmanuel Villeneuve sera détenu à l’hôpital de Chicoutimi pour y recevoir des soins.

Le suspect est tout de même loin d’en avoir terminé avec la justice.

Son état de santé sera évalué périodiquement. Le processus judiciaire pourra donc reprendre son cours lorsque son état de santé va s’améliorer.

Le meurtre d’Alexandre Larouche

L’assassinat d’Alexandre Larouche est survenu en août 2018. La victime a été retrouvée sans vie dans une résidence de la rue Johanna, dans le secteur nord de Chicoutimi.

Le meurtre aurait été commis avec une arme à feu. Karl-Emmanuel Villeneuve avait été arrêté quelques jours après le drame lors d’une opération policière.