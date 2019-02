Le CA des Saskatchewan Book Awards examinera la plainte des Fransaskois

Jeudi, les Saskatchewan Book Awards ont annoncé la sélection de Peau d’ours de Carol Rose Daniels, traduit par Sophie Cardinal-Corriveau aux Éditions XYZ, comme l’un des trois finalistes pour le Prix du livre français.

Pour Suzanne Campagne, la directrice générale du Conseil culturel fransaskois, ce choix a trahi l’esprit du prix.

« Je pense que le prix, dès le début, a été vraiment conçu comme une reconnaissance pour des auteurs qui travaillent en français et qui créent en français. Cela inclut les francophiles aussi pour autant qu’ils créent en français », explique-t-elle.

Le président des Éditions de la nouvelle plume, Laurier Gareau, a été parmi les premiers à dénoncer ce choix du jury.

Il a envoyé dès vendredi une lettre à l’organisation pour demander le retrait du livre de la liste des finalistes ainsi qu’une révision des règlements du prix.

La même journée, via Facebook, il a interpellé l’Assemblée communautaire fransaskoise (ACF) ainsi que le Conseil culturel fransaskois sur cette question.

Le président de l’ACF, Denis Simard, a été avare de commentaires, préférant attendre la réaction des Saskatchewan Book Awards. Il affirme que le porte-parole du dossier est Laurier Gareau.

« On a envoyé une lettre [à l’organisation] pour demander que les critères soient revus. Et pour donner une chance au coureur, on va attendre d’avoir la réponse avant de se prononcer plus largement », précise Denis Simard.

C’est justement l’interprétation de ces critères qui est au cœur du débat.

Les Éditions XYZ, qui ont soumis Peau d’Ours au Prix du livre français, affirment avoir vérifié la validité de cette soumission auprès des Saskatchewan Book Awards.

« En fait, il y a une personne qui s’occupe des prix littéraires dans l’entreprise. Et cette personne est entrée en contact avec les organisateurs. Elle a vérifié et ils ont dit : “ah oui! C’est beau, il n’y a pas de problème” »,explique Myriam Caron Belzile, directrice littéraire aux Éditions XYZ.

Les deux autres livres en lice pour le prix du livre français 2019 sont : Contre toute attente de Michael Poplyansky et Abdoulaye Yoh, et Regarde derrière toi! de Martine Noël-Maw.

Avec les informations de Pascale Langlois