L’incendie du centre Purolator à Bathurst est jugé d'origine criminelle

En parlant avec les pompiers, ç'a été confirmé par eux que c’est un feu [suspect] et non pas juste accidentel. À ce moment-ci, il y a une [enquête] qui continue pour un incendie criminel. On ne peut pas divulguer beaucoup d’information , explique l’agent Jeff Chiasson.

Les policiers demandent l’aide du public pour résoudre ce crime.

Tout de suite, on cherche des témoins ou du monde qui a peut-être entendu ou vu des choses. On cherche le plus d’aide qu’on peut avoir concernant l’incident , indique Jeff Chiasson.

La Force policière de Bathurst invite ces personnes à communiquer avec elle ou avec le service anonyme Échec au crime.

Un violent incident a détruit le commerce Purolator et endommagé plusieurs de ses véhicules qui était garés à proximité, durant la nuit du 2 au 3 février, mais personne n’a été blessé.