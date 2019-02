Le Grand Sudbury cherchera un nouveau site pour sa bibliothèque principale

L’an dernier, le conseiller municipal Fern Cormier affirmait que l’actuel aréna des Wolves de Sudbury était l’endroit idéal pour La Jonction.

En plus du nouveau Centre de congrès et de spectacles, La Jonction propose de construire une installation partagée par la Bibliothèque publique du Grand Sudbury et la Galerie d’art de Sudbury.

Fern Cormier, conseiller municipal du Grand Sudury. Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Depuis, les délais de la construction du District du divertissement du Kingsway – principalement en raison de l’appel au Tribunal d’appel de l’aménagement local (TAAL) – sont devenus une source d’inquiétudes.

Si les Wolves ne peuvent s’installer sur le Kingsway, alors la Jonction ne pourra occuper le lieu de l’aréna communautaire de Sudbury.

Lors de la réunion du conseil du 19 février, M. Cormier a donc proposé que la Ville reconsidère ses options.

Alors que le temps passe, les échéanciers s’allongent de plus en plus pour une variété de raisons et les projets de la bibliothèque et de la galerie d’art – qui sont à mon avis distincts des autres gros projets – n’avancent plus , a déclaré le conseiller.

Brian Bigger, le maire du Grand Sudbury Photo : Radio-Canada / Yvon Thériault

Le maire du Grand Sudbury, Brian Bigger, a aussi exprimé son désir d’aller de l’avant.

Si nous voulons avoir la chance d’attirer des partenaires sur ce projet, stimuler d’autres investissements et aller chercher des fonds, nous devrons démontrer que notre pelle est prête , a affirmé le maire.

Le conseil s’est prononcé en faveur de la motion de M. Cormier.