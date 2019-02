Le curling a le vent en poupe à Windsor grâce aux Américains

Le curling est tellement populaire qu'il est devenu impossible de trouver du temps de glace au club de curling Roseland à Windsor, explique Jason Hebert, le technicien de glace du centre sportif.

Selon lui, la passion pour ce sport d’hiver est en grande partie attribuable à la victoire des Américains aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018.

Depuis les Jeux olympiques de l’an dernier, nous avons été tellement occupés, il n’y a jamais de temps mort quand la glace est ouverte , dit-il.

Même les clubs américains connaissent une augmentation fulgurante d’inscriptions, selon M. Hebert qui précise qu’il y a peu de clubs là-bas et que la plupart d’entre eux sont remplis. C'est pourquoi les gens viennent ici en groupe.

Les Américains en font une sortie, ils viennent ici pour boire de la bière canadienne, jouer au curling, aller jouer au casino et dîner dans le quartier italien. Pour eux, le curling, c’est un sport typiquement canadien. Jason Hebert, technicien de glace au club de curling Roseland à Windsor

Le capitaine des États-Unis, John Shuster parle à ses coéquipiers, sous l'oeil attentif du capitaine du Canada, Brad Gushue Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Le nombre de personnes qui veulent essayer le sport en groupe la fin de semaine a augmenté d'environ 20 à 25 % depuis l'an dernier.

Presque 250 personnes sont venues ici en groupe juste la fin de semaine dernière pour apprendre à jouer au curling , dit M. Hebert.

Selon lui, la couverture télévisée du sport croissante contribue aussi à sa popularité montante.

Jason Hebert, le technicien de glace du club de curling Rosedale à Windsor, montre à des jeunes du primaires comment jouer au curling. Photo : Radio-Canada / Dale Molnar/CBC

Une vague montante de nouveaux joueurs

Au-delà des touristes qui viennent pour s’amuser, le nombre de joueurs locaux a lui aussi augmenté depuis l’an dernier.

Nous avons au moins 10 à 15 % de plus de joueurs depuis l’an dernier, toutes nos équipes sont pleines , constate Jason Hebert.

Les programmes de curling dans les écoles sont aussi responsables du gain en popularité de ce sport.

Anthony Tomac est élève à l'école élémentaire Saint-Joseph à Rivière-aux-Canards. Avec sa classe, il est venu apprendre à jouer.

J’aime la compétitivité du curling. C’est amusant , dit-il.

Melanie Owen raconte pour sa part que le curling lui faisait peur au début, à cause de la glace. Mais ils nous enseignent beaucoup de choses et on devient plus à l'aise avec le sport , dit-elle.

Pour l’instant, le club Roseland est plein jusqu’à la fin de la saison.

Nous sommes restés ouverts cinq jours de plus l'an dernier parce que nous avions tellement de réservations , note Jason Hebert.

La saison doit en principe se terminer le 6 avril prochain.