Queen offrira une performance lors des Oscars dimanche

Cette décision fait écho au succès retentissant que connaît le long métrage Bohemian Rhapsody, d’ailleurs nommé pour le meilleur film de l’année par l’Académie des arts et des sciences du cinéma ( AMPASAcadémie des arts et des sciences du cinéma ).

Sur Twitter, le groupe a affirmé « Queen et Adam Lambert will rock you » en réponse à cette annonce, en faisant référence au succès phare du titre We Will Rock You de Queen.



Le groupe, dont le regretté chanteur Freddie Mercury est au centre du récit de Bohemian Rhapsody, se produit désormais avec les membres originaux Brian May et Roger Taylor ainsi qu'avec du chanteur Adam Lambert, qui s’est fait connaître avec l’émission American Idol.

L’Académie n’a toutefois pas précisé quelles chansons le groupe allait interpréter dimanche ni à quel moment il apparaîtra sur scène lors de la télédiffusion.