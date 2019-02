Lueur d'espoir pour les utilisateurs de la piscine de Ville-Marie

Il y a plus d'un an, le conseil municipal a statué que la piscine devait fermer officiellement en juin 2019.

Depuis, plusieurs citoyens ont manifesté leur mécontentement. Ils se sont présentés en masse lors des conseils municipaux de Ville-Marie ou encore des séances du conseil de la MRC.

Le consultant a accès à nos documents tout de suite. Il peut avoir le rapport d'ingénieur et d'architecte tout de suite sans avoir à passer par la loi de l'accès à l'information. Il va nous dire s'il y a moyen de maintenir la piscine ouverte pour quelques années en attendant une nouvelle [piscine]. Il va nous dire combien ça coûte et ensuite on verra si les municipalités sont prêtes à embarquer avec nous autres pour quelques années , explique le maire de Ville-Marie, Michel Roy.

La MRC de Témiscamingue s'est aussi engagée à donner dans le même processus. Elle va donner un mandat à un consultant pour évaluer les coûts d'une construction neuve. Un tel projet pourrait prendre jusqu'à cinq ans.