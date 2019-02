Overwatch League : Montréal accueillera le club-école de Toronto

L’équipe montréalaise évoluera dans l’Overwatch Contenders League, la ligue des aspirants.

Les joueurs seront hébergés à Montréal, dans la première maison de joueurs professionnels de l’histoire du Québec, d’après le Defiant. La maison sera à la fois le logement et le site d’entraînement des joueurs et des entraîneurs.

Le Rebellion appartient à OverActive Media, également propriétaire du Defiant, en partenariat avec Mirage Electronic Sport, une entreprise québécoise qui s’occupera du développement des joueurs.

L’alignement du Rebellion sera composé de Shayne « Chayne » La Rocque de Gatineau, des Américains Anthony « Goliath » Pietro et Joshua « Tensa » Small, du Brésilien Estevao « Hooey » Gama, du Danois Nikolai « Nagga » Dereli, du Belge Andreas « Logix » Berghmans et du Mexicain David « Nomy » Ramirez.

L’équipe d’entraîneurs est formée de Chris « Dream » Myrick et d’Alex « byZenith » Ames. Brian « Blizzard » Childers agira comme directeur général.

Un stade à Montréal

« Nous sommes particulièrement fiers des origines et des compétences diverses des joueurs de notre nouvelle équipe, et puisque nos joueurs vivent et joueront au Canada, nous voulons être une inspiration pour les prochaines générations d’athlètes électroniques », a indiqué dans un communiqué Yannick Babin, président de Mirage Electronic Sport.

Mirage Electronic Sport a été fondée en 2017 pour aider les athlètes électroniques à atteindre le niveau des professionnels.

Le Defiant de Toronto a défait les Outlaws de Houston par un pointage de 3 à 2 vendredi dernier, dans ce qui constituait le premier match de l’équipe canadienne d’expansion de l’Overwatch League. Les Titans de Vancouver, l’autre équipe Canadienne qui a rejoint la ligue cette année, a blanchi le Dragon de Shanghai 4 à 0 dans leur match inaugural samedi.

La Contenders League, dont fera partie le Rebellion de Montréal, a des circuits régionaux en Amérique du Nord, en Australie, en Chine, en Corée du Sud, dans la région du Pacifique et en Amérique du Sud. Il s’agit de la dernière étape avant d’atteindre l’Overwatch League.

Le calendrier de cette ligue des aspirants est divisé en deux saisons, la première débutant le 25 février. OverActive Media affirme que les matchs de la saison deux du Rebellion se dérouleront au centre-ville de Montréal, à l’Esports Central Arena, le premier stade de sports électroniques de la métropole québécoise.

Les matchs seront diffusés en ligne tant en français qu’en anglais.

Oiseau et fleur de lys

Le logo du Rebellion est un oiseau représentant « la liberté évoquée par son vol émancipateur », affirme l’équipe. La forme de l’oiseau « dessine la lettre "M" pour créer une connexion avec Montréal. »

Le logo du Rebellion de Montréal. Photo : Rebellion de Montréal

Le tout est complété par une fleur de lys, afin que le logo transmette « un message unifiant pour la nouvelle franchise de sports électroniques canadienne : une rébellion d’athlètes électroniques avec un fort sentiment d’appartenance et d’identité. »

« Notre partenariat avec Yannick [Babin] et son équipe pour lancer le Rebellion continue de démontrer notre engagement à agrandir la communauté d’Overwatch et des sports électroniques à la grandeur du pays », a expliqué Chris Overholt, PDG d’OverActive.

« Notre objectif ici est d’étendre la communauté des partisans du Defiant de Toronto au Québec et dans l’Est du Canada en plus de créer un chemin clair vers les professionnels pour les joueurs canadiens. »