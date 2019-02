Québec attaqué en justice pour vouloir annuler 18 000 dossiers d’immigration

Un regroupement d'avocats attaque en justice le gouvernement Legault pour avoir suspendu plus de 18 000 dossiers d'immigration en attente, a appris Radio-Canada. Ces avocats en immigration jugent cette décision « illégale » et réclament un traitement, en urgence, de ces demandes qui concernent notamment plusieurs milliers de personnes vivant et travaillant déjà au Québec.