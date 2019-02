Les collisions mortelles à la baisse, dit la PPO

L'année 2018 aura fait moins de morts sur les routes, les cours d'eau et les sentiers patrouillés par la Police provinciale de l'Ontario, dévoile le service de police ontarien. Dans toutes les catégories majeures, on observe une diminution des mortalités l'an dernier par rapport au bilan de 2017.

La PPO a publié mardi ses données au sujet des accidents de la circulation qui ont causé la mort.

Le bilan est calculé selon les catégories suivantes : Camions de transport

Motocyclettes

Véhicules hors route

Embarcations nautiques

Motoneiges

Même si nous sommes heureux de voir des résultats positifs, nos données sur la circulation routière ne devraient pas être perçues comme de simples chiffres , a déclaré dans un communiqué le sous-commissaire Brad Blair, commandant provincial de la sécurité routière.

Ce sont des personnes – des passagers, des conducteurs prudents, des êtres humains innocents de tout âge qui ont perdu la vie à cause de conducteurs qui ont été imprudents ou qui ont pris des risques inutiles. Brad Blair, sous-commissaire PPO

Il y a eu plus d’accidents impliquant des camions lourds en 2018, mais l’on comptait moins de pertes de vie par rapport à l’an précédent. Photo : OPP/Twitter

L’année 2018 avait toutefois commencé du mauvais pied, avec 17 décès sur la route dans les cinq premiers jours, bien supérieurs au bilan de l’an précédent à pareille date.

Les quatre facteurs ayant le plus contribué aux décès sur les routes sont l’inattention, la vitesse excessive, la ceinture de sécurité non bouclée et la drogue et l’alcool au volant.

Les décès reliés à l’inattention ont subi la diminution la plus considérable, passant de 82 en 2017, à 55 l’an dernier.