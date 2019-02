Poutine prêt à répliquer aux Américains en Europe

Dans son allocution annuelle devant le Parlement russe, Poutine a dit que son pays ne cherchait pas la confrontation et qu'il ne ferait pas le premier pas pour déployer des missiles en réponse à la sortie des États-Unis du traité sur les forces nucléaires intermédiaires (FNI) conclu en 1987.

Le président russe a affirmé que la réaction de la Russie à tout déploiement de missiles nucléaires serait déterminée et que l'administration américaine ferait bien de réfléchir aux conséquences d'une telle décision.

La Russie va se doter d'ici à 2021 de nouveaux missiles à portée intermédiaire, a annoncé il y a deux semaines le ministre de la Défense Sergueï Choïgou.

Cette annonce survenait à la suite de la décision de Donald Trump de retirer dans un délai de six mois les États-Unis de ce traité signé en 1987 pour éliminer tous les missiles de croisière et balistiques américains et russes tirés depuis le sol et ayant une portée située entre 500 km et 5500 km.

Washington a justifié sa décision en accusant la Russie d'avoir violé le traité FNI en développant un nouveau missile, le Novator 9M729 (SSC-8 pour l'OTAN).

Vladimir Poutine avait réagi en déclarant que Moscou cessait à son tour de respecter le traité.

Plus de détails à venir.