Des citoyens de Tracadie réclament une défusion municipale

Une ancienne conseillère municipale de Tracadie et d'autres citoyens lancent une pétition dans le but de désassembler la Municipalité régionale.

La pétition demande aux autorités provinciales d’organiser un plébiscite l'an prochain. Les citoyens seraient appelés à se prononcer sur la dissolution de la Municipalité régionale, pour séparer de la ville les anciens districts de services locaux (DSL).

Les promesses faites aux DSLdistricts de services locaux avant la fusion municipale n’ont pas été tenues, selon Norma McGraw.

Je pense que ç’a été un mirage aux yeux des citoyens. On leur a fait croire des choses pour qu’ils votent en faveur du regroupement: [L’impôt foncier] n’augmenterait pas à l’intérieur de dix ans, ce qui n’a pas été respecté. On vient d’avoir une augmentation. Qu’on pourrait davantage développer les DSLdistricts de services locaux au niveau économique et tout ca, les plages seraient entretenues, on aurait des parcs… Rien de tout ça n’est venu , déplore Norma McGraw.

Le maire de la Municipalité régionale, Denis Losier, dit comprendre très bien pourquoi des citoyens sont mécontents et demandent une défusion municipale. Photo : Radio-Canada / René Landry

Le maire de la Municipalité régionale, Denis Losier, reconnaît que les aspects positifs présentés pour encourager les districts de services locaux à se joindre à la Ville de Tracadie, il y a quatre ans, ne se sont pas matérialisés.

Les doléances des gens sont valides. Quand on regarde depuis le regroupement en 2014 et les promesses qui ont faites, les choses qui ont été dites pour influencer les gens à accepter le regroupement et voter en faveur, et quand on regarde qu’il y a beaucoup de choses qui n’ont pas été respectées, je peux comprendre qu’il y a un certain mécontentement. Je peux comprendre qu’il y a des gens qui regrettent peut-être d’avoir embarqué dans cette aventure quand on regarde le résultat qu’on a aujourd’hui , explique Denis Losier.

La Municipalité régionale est née du regroupement de la ville de Tracadie-Sheila et de 18 districts de services locaux.

Avec les renseignements de René Landry