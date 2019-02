Vivre et combattre la corruption en Haïti

Un texte de Laurence Martin, envoyée spéciale à Port-au-Prince

Béatrice est installée sous son parasol, au bord de la route, entourée de vieux congélateurs rouillés et de quelques tas de déchets. Les mouches bourdonnent au-dessus de ses poissons de moins en moins frais.

Son bonnet rose sur la tête, elle surveille les voitures qui foncent à vive allure, à deux doigts de sa chaise.

« J’ai déjà vu des clients et des marchands se faire frapper ici, juste devant », raconte-t-elle.

Béatrice aimerait mieux travailler à l’abri, loin de la grande route. C’est même ce que le gouvernement lui avait promis. Un beau marché aux poissons tout neuf, fermé, protégé.

Sauf que la construction de l’édifice n’a jamais été terminée. Désillusionnée, Béatrice continue d’installer ses bacs de poissons dehors, en plein soleil, devant l’édifice inachevé.

Ce marché, ce n’est qu’un exemple de la corruption en Haïti. Pas très loin, sur la même route, deux autres chantiers ont été abandonnés : un viaduc et un hôpital.

Tous ces projets devaient être financés par l’argent de PetroCaribe, un fonds d’aide mis en place par le Venezuela – à l’époque où le pays avait de l’argent – pour aider au développement d’autres pays du Sud.

Haïti a reçu près de 4 milliards de dollars de PetroCaribe, mais aujourd'hui, on se demande bien où est passé tout cet argent.

Malversations, trafic d’influence, pots-de-vin : la Cour supérieure des comptes a déjà donné des indices dans un rapport explosif, publié fin janvier.

La corruption en Haïti a commencé bien avant le scandale de PetroCaribe. Mais aujourd’hui, les Haïtiens se sentent de plus en plus plus libres de dénoncer le gaspillage de fonds publics.

C’est ce que croit Gilbert Mirambeau Jr, un cinéaste haïtien devenu militant il y a quelques mois. En août dernier, il demandait sur Twitter « où est passé l’argent de PetroCaribe? » Sa photo a enflammé les réseaux sociaux.

Il y a eu Duvalier, on a eu peur et on se cachait. Il y a Aristide, la même chose. Mais là, on est à un tournant, un carrefour où on peut dire quelque chose. Il n'y a plus de répression, il n'y a plus d'assassinats.

Gilbert Mirambeau Jr, cinéaste haïtien et militant