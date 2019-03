Amy Klobuchar

Son approche bipartisane pourrait rallier d’autres États du Midwest, comme le Michigan et le Wisconsin, qui se sont tournés vers Donald Trump et qui feront la différence en 2020, argue-t-elle.

Selon le site GovTrack, elle est la sénatrice avec le plus de lois à son actif. Mais son intérêt pour des enjeux plus consensuels comme la crise des opioïdes ou la protection des consommateurs lui a valu, selon le New York Times, le surnom de « sénatrice des petites choses ».

Elle est la seule des sénateurs briguant la présidence à ne pas appuyer le régime d’assurance maladie universelle proposé par Bernie Sanders.

Le calme de l’ex-procureure de comté, fille d’un alcoolique, a été salué lors du processus de nomination à la Cour suprême du juge Brett Kavanaugh, qui l’a questionnée avec véhémence sur sa propre consommation d’alcool.

Elle a la réputation d’être une patronne difficile : son bureau a affiché l’un des plus hauts taux de roulement du Sénat.