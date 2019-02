Le budget 2019 fait plusieurs heureux, sauf les libéraux

Le chef du Parti libéral de la province, Andrew Wilkinson, estime que le gouvernement de John Horgan n’a pas de plan pour vraiment faire de la Colombie-Britannique un endroit meilleur et dénonce les dépenses prévues par les néo-démocrates.

Ils ne font rien pour stimuler l'économie et le morceau le plus important du budget est une allocation familiale qui ne sera pas en vigueur avant un an et demi.

Andrew Wilkinson, chef du Parti libéral