Un album pour Ricky Rickson

Ricky Rickson fait de la musique depuis 1998. « J’ai perdu la vue à la guerre au pays, explique-t-il, ce qui m’a mené à vouloir me battre pour m’en sortir dans l’avenir. » Et c’est dans la musique que cette énergie s’est canalisée.

Cet album, « ça fait 18 ans que je travaille pour sa réalisation », dit-il. Réfugié en Afrique du Sud, Ricky Rickson y a fait de la musique et joué dans des concerts. Il y a aussi composé et enregistré des maquettes qu'il a prises avec lui en venant au Canada. « J’avais enregistré plus ou au moins 15 chansons, dit-il, mais on ne peut pas lancé tout ça la même fois! »

Le claviériste et batteur propose ainsi un premier album de cinq titres, pour lequel il a reçu l’appui financier de l’organisme Manitoba Music, et compte bien en lancer d’autres par la suite. Il espère aussi monter sur scène en juin et faire une tournée de villes canadiennes.