Important bris à la piscine de New Richmond

Un bris force la fermeture de la piscine Bruce-Ritchie de New Richmond, pour une période indéterminée.

La Ville de New Richmond dit avoir dû se résigner à fermer la piscine, après un bris de plomberie dans la salle mécanique, survenu tôt lundi matin.

Pour une raison inconnue, la conduite d'eau principale s'est rompue, ce qui a inondé et endommagé plusieurs équipements électriques et électroniques. Des employés sont sur place pour déterminer la cause du problème.

La Ville n'est pas en mesure de préciser une date de réouverture et annule l’ensemble de la session de natation.

Les usagers recevront un crédit ou un remboursement.