Une équipe de Québec au minimondial de soccer en France

Le minimondial de soccer d'Orvault en France regroupe certaines des meilleures équipes d'Europe. Une équipe canadienne y sera pour la première fois cette année et elle provient de la ville de Québec.

C'est à l'initiative d'Edmond Foyé, originaire d'Orvault, et entraîneur du Dynamo de Québec qu'une équipe toute étoile de la région a été formée dans les derniers jours afin de se mesurer à l'élite européenne.

Le tournoi d'Orvault en banlieue de Nantes regroupe les meilleurs joueurs de onze ans et moins.

« Ça veut dire que toutes les meilleures équipes européennes participent. On a le Bayern de Munich, on a Liverpool qui va venir, explique M. Foyé. C'est vraiment extraordinaire pour les jeunes, de pouvoir vivre ce genre de chose. »

Les 12 joueurs sélectionnés pour faire partie de l'équipe étoile sont en pleine préparation et doivent apprendre rapidement à jouer ensemble, ce qu'ils n'ont jamais fait auparavant.

« C'est pour ça qu'on veut essayer de faire le plus de pratiques possibles pour savoir comment jouer, puis une fois arrivés en France, déjà savoir nos positions, comment les autres jouent. Parce qu'on n'est pas tous des mêmes clubs, ça fait que des fois, on a des styles de jeu différents », précise Loïc Bégin, membre du Dynamo de Québec.

Cette aventure aura des impacts auprès des joueurs et entraîneurs qui y participent, mais aussi sur tout le milieu du soccer de la région.

« De pouvoir un petit peu se comparer. Voir le travail qui est fait ici, par rapport à celui d'Europe. Je pense est très bon ici, mais qu'on a pas la chance de comparer avec ce qui se passe de meilleur dans le monde. C'est une très bonne occasion d'aller dans l'inconnu et de pouvoir se comparer », résume Yannick Vancoff, entraîneur-chef du Dynamo de Québec U-11.

« On ne fait pas souvent de voyage. En plus, on va aller en voyage pour faire qu'est-ce qu'on aime, c'est cool », lance Romain Chamberland, un autre joueur.

« Ils sont grands, costauds, ça va jouer physique. Ça ne va pas être le même calibre qu'ici », avertit son coéquipier Gaël Chamberland.

« Quand on m'a dit ça, j'ai capoté. Je trouve que c'est une grosse chance pour moi! » s'enthousiasme pour sa part Abdul Diawara.

Le minimondial d'Orvault aura lieu du 19 au 21 avril prochain.

Avec les informations de Michaël Roy