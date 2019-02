Une amitié au-delà de la mort

Les deux hommes se sont rencontrés grâce à l'organisme Albatros Québec pour lequel Patrick est bénévole depuis deux ans.

Ce dernier a eu la chance d'être jumelé à Earl Leblanc, un homme de 89 ans qui a le double de son âge, mais avec lequel il partage plusieurs points en commun.

Ils viennent tous deux des Maritimes, peuvent échanger tant en français qu’en anglais et sont passionnés de musique.

Une demi-journée par semaine, Patrick rend visite à Earl qui est suivi par l'équipe des soins palliatifs en raison d'un cancer du poumon incurable et d'une insuffisance cardiaque et rénale.

L'informaticien et le militaire à la retraite ont développé à travers leurs rencontres une amitié authentique.

Quelques fois, Patrick en profite pour amener Earl dans des magasins de musique et pour aller voir des guitares.

Le bénévole a suivi une formation de 36 heures donnée par Albatros Québec pour pouvoir accompagner Earl Leblanc.

Les bénévoles apprennent entre autres comment aborder le deuil, mais aussi les moments présents avec la personne en fin de vie.

La plupart du temps, les deux hommes se contentent de se parler et de s’écouter.

On partage nos passions, nos peines et nos peurs. On n’aborde pas souvent le sujet de la mort, on ne l’évite pas, mais on parle beaucoup plus de la vie, de sa vie

Patrick Turner