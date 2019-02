Le Collège Boréal veut attirer les étudiants francophones internationaux

Selon Daniel Giroux, directeur général du Collège Boréal, l'ouverture du nouveau campus prévue pour 2021, dans le quartier de la Distillerie à Toronto, offrira aux étudiants un accès simplifié aux études universitaires à l'aide d'un nouveau programme, et facilitera l'intégration d'étudiants francophones issus du continent africain.

Grâce aux 120 ententes établies avec diverses universités partout au pays, le Collège Boréal offrira un accès direct et plus simple aux études supérieures à travers le programme du 2+2 . Les élèves pourront ainsi cumuler leurs deux ans d’étude au Collège Boréal avec les deux premières années de leur cursus universitaire, pour obtenir en bout de ligne un baccalauréat.

La direction espère également ouvrir la voie à l’international avec de nouveaux partenariats entre établissements post-secondaires. Elle dit avoir dressé plusieurs projets de développement à Haïti, au Mali, au Sénégal, au Bénin ou au Mozambique. Elle souhaiterait proposer aux étudiants de ces pays, entre autres, des programmes axés sur les secteurs de l’agriculture et des mines.

M.Giroux a aussi parlé d’un programme de recrutement au Maghreb afin de donner l’opportunité aux élèves originaires du Maroc, de la Tunisie ou de l’Algérie d’étudier au Collège Boréal.

L'ouverture du nouveau campus, qui fera près de 9300 mètres carrés, proposera un espace plus grand pour accueillir ces étudiants, a précisé le directeur général du Collège Boréal.

Daniel Giroux expose avec son équipe du Collège Boréal, ses projets d'agrandissement à l'hôtel Fairmont Royal York de Toronto. Un panel d'invités étaient présent dont la direction du Club Canadien, qui aide à offrir une tribune aux francophones de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Aminata Yade

Avec ce projet, la direction veut contribuer à faire croître la francophonie en Ontario.

L'atout du bilinguisme

Lors de la conférence, il a aussi été question du bilinguisme. Nos diplômés peuvent travailler en français et en anglais , ajoute M. Giroux. Il assure que c’est une des raisons pour lesquelles les parents choisissent le Collège Boréal. Le marché international est en pleine croissance au niveau de la francophonie , explique-t-il. Les employeurs voient l’importance du bilinguisme et ils sont déjà prêts à investir dans l’embauche d’un étudiant bilingue .

Sur cette photo, la direction du Collège Boréal en présence de soutiens et de partenaires. Photo : Radio-Canada / Aminata Yade

La direction dit avoir établi un plan stratégique 2015-2020 tenant compte de l’avis de la communauté, des étudiants et du personnel.

D’après Daniel Giroux, la force du Collège Boréal est l'originalité de ses programmes.

Nous ne proposons pas seulement des programmes postsecondaires ou réguliers. Il y a des programmes liés à l’employabilité, aux services de l’emploi en immigration, à la formation sur mesure , explique-t-il.

La direction de l'établissement espère doubler son nombre d'étudiants et clients (en employabilité ou formation de base) et atteindre 3000 inscrits dès l'ouverture de son nouveau campus. Présentement, le Collège Boréal compte 1400 étudiants et clients, dont 300 étudiants postsecondaires à temps plein.