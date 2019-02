Un hiver de rêve pour l’entreprise Garant

Les nombreuses tempêtes, chutes de neige et averses de pluie qui touchent la grande région de Québec depuis le début de l'hiver font le bonheur du fabricant de produits d'hiver Garant. La demande est telle que l'usine de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud a produit près de 30 000 pelles de plus que prévu, uniquement dans la dernière semaine.

Les pelles-traineaux, les grattes pour les toitures et les coupe-glaces sont les produits les plus en demande chez les détaillants.

« Dans la région, on voit vraiment une augmentation. Les détaillants et nos clients qui sont dans la région de Québec passent plus souvent des commandes. Ils sont un peu plus en mode "j'en aurais besoin maintenant au lieu d'attendre" », explique le directeur logistique chez Garant, Clément Demers.

L'usine de Garant produit habituellement, à cette période-ci de l'année, davantage de produits de jardinage. Toutefois, devant la demande provenant surtout des régions de Québec et de Montréal, on a augmenté la production de pelles pour l'hiver.

L'usine est en opération 24 heures sur 24, 7 jours par semaine et peut produire plusieurs milliers de pelles chaque jour.

« Les grattes pour les toits, on doit en produire environ 10 % de plus cette année. Les commandes que nous avons reçues hier, on les a expédiés ce matin ou elles le seront cet après-midi. On sent vraiment la frénésie de nos employés qui nous aident », affirme Clément Demers.

Pas de ventes records

Il ne s'agit pas pour autant d'un hiver record pour ce qui est des ventes chez Garant. La demande est un peu moins forte cette année aux États-Unis et dans la région de Toronto.

Les ventes québécoises vont donc permettre à l'entreprise de compenser. Les dirigeants de l'usine de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud voient d'un bon oeil l'alerte météo diffusée encore lundi par Environnement Canada pour la grande région de Québec.

On prévoit des précipitations de 10 à 20 centimètres de neige à compter de la nuit de mercredi à jeudi.

« C'est un hiver qui est très intéressant. Beaucoup de neige, beaucoup de pluie. On espère que ça va continuer. On fait partie des seules compagnies au Québec qui adorent la neige avec les centres de ski », souligne à la blague Clément Demers.

