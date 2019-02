L'Alberta signe des contrats avec le CN et le CP pour transporter du brut par rail

Le gouvernement albertain signe de nouveaux contrats avec les compagnies ferroviaires Canadien Pacifique (CP) et Canadien National (CN) pour transporter plus de pétrole par rail vers les marchés américains et internationaux. La province estime que l'investissement de 3,7 milliards de dollars dans ces contrats générera 5,9 milliards de dollars de revenus sur trois ans pour l'Alberta.