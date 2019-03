Un club... pour hommes seulement

Un texte de Kevin Sweet

C’est chez Donald Lemaire que les hommes, pour la plupart dans la cinquantaine, se sont donnés rendez-vous. M. Lemaire habite une ancienne ferme située dans le bois, à Chelsea, bien dissimulée par les arbres et en retrait de la route sinueuse.

À l’intérieur, le feu est allumé, la bière est sur la glace et les deux bouteilles de vin règlementaires attendent d’être ouvertes. Sur une table en bois, Donald Lemaire a pris le soin de préparer des assiettes avec des craquelins, des fromages et un bol de raisins.

Le calme règne dans la pièce jusqu’à ce que les hommes arrivent, les uns après les autres. La maison s’anime soudainement et se remplit de voix masculines porteuses et d'éclats de rires.

Ils prennent le temps de se saluer en se serrant la main, de se verser une bière ou un verre de vin et causent avant de passer à la table et aux choses sérieuses.

Les rencontres se déroulent dans la bonne humeur et un esprit de partage. Photo : Radio-Canada / Kevin Sweet

Et ici, la chose sérieuse, c’est la lecture.

Une fois par mois, à l’exception de la période estivale, la dizaine d'hommes laisse derrière femmes, blondes et enfants et se rassemble autour d’un livre pour en discuter. Et ces hommes ratissent large, du roman à l'essai, entre titres classiques et titres plus contemporains.

Ce mois-ci, le groupe de lecture s’attarde au roman Les repentirs de Marc Séguin. Les membres auront d'ailleurs l’occasion de rencontrer le peintre et auteur lors de sa visite au Salon du livre de l’Outaouais.

Une tradition depuis trois ans

Ce club de lecture masculin est une idée de Donald Lemaire et son ami de longue date François Couture, deux lecteurs chevronnés.

Souvent, on parlait de nos livres et on disait : "As-tu lu ce livre-là? C’est vraiment bon, tu devrais le lire." Mais c’était toujours un exercice solitaire. On n'en parlait jamais , raconte Donald Lemaire, le co-fondateur du groupe.

Les deux amis ont décidé de remédier à la situation.

À un moment donné, j’ai dit : "Écoute, on pourrait peut-être se créer un club de lecture?" Je connais pas de club de lecture de gars, j’entends beaucoup parler des clubs de lecture pour femmes , explique M. Lemaire.

La première fois qu’on disait aux gars qu’on voulait partir un club de lecture de gars, ils te regardaient suspects et te demandait : "C’est quoi?” et “Qu’est-ce qu’on va faire?" Donald Lemaire, co-fondateur d'un club de lecture masculin

Pour parler d'autre chose que du sport

Henri Delisle est membre de la première heure du groupe... et joueur de volleyball. Il observe que les hommes et les jeunes garçons sont plus dirigés vers les sports. La société dicte l'importance pour les jeunes garçons de brûler de l'énergie et de « se dépenser » dit-il. Et donc forcément, le vestiaire devient le lieu de rencontre privilégié pour les hommes.

Mais ça, c’est une activité intellectuelle. La plupart des hommes n'ont pas tendance à dire qu’ils lisent des livres. Ils n’ont pas tendance à avouer qu’ils font de la lecture ou qu’ils aiment des romans à l’eau de rose , avance M. Delisle.

Les participants au club de lecture pour homme en pleine discussion. Photo : Radio-Canada / Kevin Sweet

Le recrutement

François Couture, l’autre instigateur à l'origine de ce club de lecture, avoue qu'il n'était pas sûr que ça allait durer.

Au cours des trois dernières années, le club n'a pourtant cessé de croître. Le recrutement s’est fait de bouche à oreille et le groupe compte maintenant 11 recrues. À tour de rôle, l’un d’entre eux accueille les autres chez lui.

Quant aux livres sélectionnés, ils ne font pas l'objet de thème imposé. Au printemps, chaque membre propose deux titres en français et une liste est dressée. Les membres votent et les huit livres récoltant le plus de voix sont retenus.

Des convertis

Steve Feder, un anglophone, cherchait d’abord une sortie à faire sans sa femme. Une chose dangereuse , lance-t-il à la blague, faisant rire ses amis autour de la table. Il a cependant aussi vu dans ce club une façon pour lui de parfaire son français.

Je ne pensais pas que je serais capable de suivre , avoue celui qui cherchait d’abord des traductions en anglais des lectures proposées par le club.

Maintenant, je lis en français et j’adore. Ça me prend du temps et ça arrive que je termine pas les livres, mais l’occasion de lire en français, ça me plaît beaucoup. Steve Feder, membre du club de lecture

Claude Landry, un semi-retraité, est aussi parmi les convertis. Ce dernier a cependant longtemps entretenu une relation difficile avec la lecture obligatoire , forcée par un cadre scolaire et désagréable .

La notion de plaisir est au coeur de ce club de lecture pas comme les autres. Photo : Radio-Canada / Kevin Sweet

Il suffit que quelque chose soit obligatoire pour moi pour que je sois en résistance , soutient ce nouveau lecteur aguerri, qui avait tout simplement besoin de trouver un contexte où il pouvait apprendre à lire autrement .

Autant que je lisais de façon rapide et de façon utilitaire, là, j’ai plus de contact avec les mots et les émotions. Et je surprends mes collègues dans les découvertes que je fais , explique-t-il.

Jean Riopel est la nouvelle recrue. Il n'en est qu’à sa deuxième rencontre. Il lisait déjà six, voire sept livres par mois, mais a vu une chance de sortir des sentiers battus et de faire des découvertes.

La liste m’a pris par surprise. Ce sont des auteurs que je n’ai pas lus et je pense que ce serait une bonne occasion de découvrir ce que ces auteurs ont à dire , souligne M. Riopel.

Quelque deux heures après le début de la rencontre, la discussion entre les hommes semble s'essouffler. Même si une deuxième bouteille de vin a été débouchée et bien qu'il reste un peu de fromage, il n'est pas question de discuter de choses anodines pour autant. De manière typiquement masculine, tout a été dit et la rencontre se termine.

Les convives quittent, laissant leur hôte... à sa vaisselle.