Le fédéral invité à contribuer au financement du train de passagers Polar Bear Express

Le Réseau ferroviaire du Nord et de l'Est de l'Ontario (NEORN) propose que le gouvernement fédéral paie au moins une partie du coût du service de train de passagers Polar Bear Express, qui relie Cochrane et Moosonee, puisque cette ligne de chemin de fer se qualifierait dans le cadre du programme de contributions pour les services ferroviaires pour les voyageurs des régions isolées.